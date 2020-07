Der SC Zwickl Zwettl feiert heuer sein 35-jähriges Bestehen.

ZWETTL. Im Mai 1985 wurde der SC Zwickl Zwettl gegründet, damals noch mit dem Schwerpunkt "Hobbyfußball". Ab den 90er Jahren gesellten sich immer mehr Läufer dazu, was dazu führte, dass der Club heute fast nur mehr aus Läufern und Läuferinnen besteht. Der Verein zählt aktuell 238 Mitglieder, seit zwei Jahren gibt es auch einen eigenen Nachwuchsbereich. Der SC Zwickl ist einer der größten Laufvereine in NÖ und ist unter dem Dach des LC Waldviertel auch bei Landes- und Staatsmeisterschaften vertreten.

Seit drei Jahren gibt es nur für Zwickl-Mitglieder sogar eine eigene Ausrüstungsabteilung bei Sport Kastner in Zwettl. Ein "Zwickler" ist bereits auf fast allen Kontinenten gelaufen.