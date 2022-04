Mit den österreichweit sinkenden Corona-Infektionszahlen macht auch die Stadtgemeinde Zwettl einen weiteren Schritt in Richtung Normalität: Erstmals seit Pandemiebeginn findet im Bürgerbüro und im Stadtamt Zwettl ab sofort wieder jeden Dienstag in der Zeit von 15.30 bis 18 Uhr der „Abendparteienverkehr“ statt. Während der Amtsstunden (Montag bis Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr, Montag bis Donnerstag 13.00 bis 15.30 Uhr und zusätzlich Dienstag 15.30 bis 18 Uhr) steht das Stadtamt für Anfragen natürlich jederzeit telefonisch oder schriftlich per E-Mail unter stadtamt@zwettl.gv.at zur Verfügung. Für schriftliche Eingaben nutzen Sie bitte den Einlaufbriefkasten vor dem Stadtamt.

Im Stadtamt ist sowohl von Besucherinnen und Besuchern sowie von Bediensteten eine FFP2-Schutzmaske zu tragen. Zusätzlich wird empfohlen, zu haushaltsfremden Personen einen Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten.