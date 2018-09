Der Wasserwunderweg

10.09.2018, 18:39 Uhr

Dorfmuseum nach Roiten. Da es kein Rundwanderweg ist, bin ich anders herum gegangen, habe den Weg um 3 km verkürzt und bin dafür hin und zurück gelaufen. Die Wanderung ist leicht. Keine Kletterei auf einen Berg mit Aussicht sondern eine wunderschöne Wanderung durch ein Gebiet in dem Feen und Einhörner leben. Der Kamp ist breit mit kleinen sandigen Ufern und Steinformationen am Weg. Im Wasser liegen Felsen die ganz verschieden bewachsen sind. Grüntöne in allen Schattierungen sorgen für eine beruhigende Stimmung wenn die Sonne durchscheint.

Auch Friedensreich Hundertwasser gefiel diese Gegend und kaufte 1962 die Hahnsäge in der er ca. 40 Bilder malte. Die Hahnsäge liegt 3 km nördlich vom Dorfmuseum in Roiten direkt am Wasserwunderweg. Die Gründung des Dorfmuseums 1987 wurde von Friedensreich Hundertwasser unterstützt. Zwei Hundertwasser Ausstellungen, 1989 und 1993 fanden statt. Heute gibt es im Dorfmuseum wechselnden Ausstellungen im Erdgeschoss und das Heimatmuseum im Obergeschoss. Im Gebäude nebenan sind zwei Dauerausstellungen zu finden. Die „Erinnerungen an Friedensreich Hundertwasser” und „Das Gedächtnis des Wassers im Foto“ von Günther Schön.Vom Dorfmuseum führt der Wanderweg immer am Kamp entlang. Nach 9 km, ungefähr 2 Stunden kommt man zum Hotel Schwarzalm. Die letzten 3 km nach Zwettl bin ich nicht gegangen weil man im Hotel gut essen kann. Ein schlechtes Gewissen nach dem Menü ist völlig fehl am Platz weil man ja Kraft benötigt für den 9 km langen Rückweg nach Roiten.