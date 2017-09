Zwettl : Aula der SMS Zwettl |

ZWETTL. „Klassik um 5“ in Werbung und Film mit Anna Maria, Georg und Nikolaus Yvon, Barbara, Andrea und Christina Kramer sowie Gabriele Kramer-Webinger am



kommenden Sonntag, 1. Oktober 2017 um 17 Uhr in der Aula der SMS Zwettl, Schulgasse in Zwettl.



Eintritt ab 5 Euro gemäß dem Motto „Klassik um 5“.