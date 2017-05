Erste-Hilfe-Kurse beim Samariterbund

10.05.2017, 07:54 Uhr

Im April war in Bezug auf „Erste Hilfe“ beim Samariterbund Groß Gerungs einiges los!

GROSS GERUNGS. Den Anfang machte eine Auffrischung der Erste-Hilfe-Kenntnisse für die Straßenmeisterei Groß Gerungs. Am 13. April konnten die 16 Teilnehmer das richtige Vorgehen bei Notfällen erlernen. Am 28. April konnte Barbara Decker den Schülerinnen und Schülern der Neuen Mittelschule Groß Gerungs zum Kursabschluss Ausweise, Erste-Hilfe-Fibeln sowie Schlüsselanhänger mit Beatmungstuch übergeben. Schon am nächsten Tag, 29. April, unterrichtete Barbara Decker gemeinsam mit Andreas Decker die Teilnehmer des Kurses „Notfälle im Kindesalter“. Erste-Hilfe-Kurse zu Notfällen im Kindesalter werden vom Land NÖ unterstützt; einige Kursteilnehmer/-innen haben von dieser Gutscheinaktion auch Gebrauch gemacht.