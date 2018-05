Vorteil: Neues Oberteil

05.05.2018, 17:57 Uhr

Die Schwarzenauer Tennisdamen sind in Sachen Sportmode up-to-date.

SCHWARZENAU (kuli). Die optisch-modische Erscheinung am Tennisplatz spielt bei den Damen offenbar eine wichtige Rolle. Also investierten die Schwarzenauer Aktivistinnen, die zurzeit in der Klasse D Waldviertel Nordwest spielen, mit Unterstützung mancher Sponsoren in neue Oberteile, bestehend aus Top, Leiberl, Polo-Shirt und Jacke in Funktions-Textil-Ausführung.Fesch sehen sie damit aus; bleibt zu hoffen, dass es auch den sportlichen Erfolg beflügelt.Als Sponsoren im weitesten Sinn treten auf: Firma Intersport Ruby, Raiffeisenbank Waidhohen – Bankstelle Schwarzenau, Aloisia Österreicher vom Brühlteich-Buffet sowie die Racketschwingeringen selber, welche die restliche Hälfte der Kosten jeweils aus eigener Tasche berappten. Untenrum gab es übrigens kein Upgrade, weswegen man die Schönen wie bisher sowohl in Hot-Pants als auch im Wickelröckchen bei Serve-and-Volley oder Return-and-Netfight bewundern darf.