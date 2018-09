Hilfe für heimische Bauern: „Käferholz“ wird zu wertvoller Naturwärme

17.09.2018, 10:43 Uhr

Schadholz wird verheizt

Rasche Hilfe

„Wir setzen bei allen unseren Biomasseheizwerken auf Holz von regionalen Landwirten und Waldbesitzern. Dabei verarbeiten wir immer wieder „Schadholz“ aus den umliegenden Wäldern. Aufgrund der außergewöhnlichen Situation haben wir gemeinsame mit dem NÖ Waldverband eine Schwerpunktaktion für das Waldviertel gestartet. Für die Betroffenen bedeutet das eine schnelle Hilfe. Für uns ist das Holz wertvolles Rohmaterial zur nachhaltigen Produktion von Wärme für unsere Kunden“, so Günter Hagen, Biomasse-Einkäufer der EVN Wärme.Tausende Bäume stapeln sich derzeit in den heimischen Wäldern. „Stürme und lange Trockenheit haben den heimischen Wäldern stark zugesetzt. Das macht die Bäume besonders anfällig für einen Borkenkäfer-Befall. Das Ausmaß der Schäden der letzten Monate übertrifft alles, was wir bisher kannten“, fasst Franz Fischer, Obmann des Niederösterreichischen Waldverbandes, die Situation vor Ort zusammen.Nun gehe es um schnelle Hilfe für die betroffenen Waldbesitzer – viele davon sind kleine Familienbetriebe: „Die Kooperation mit der EVN hilft hier doppelt: das Schadholz wird schnell aus den Wäldern geschafft und gleichzeitig einer sinnvollen Verwendung zugeführt“, so Fischer, der die Arbeiten bei den einzelnen Waldbesitzern koordiniert. Das Schadholz wird dabei noch im Wald zu Hackgut verarbeitet und direkt ins EVN Heizwerk Allensteig geliefert.