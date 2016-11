Bist du Mopett....

25.11.2016, 20:20 Uhr

Jetzt hob i des olles mol a wengal zaumgfoßt.Siach i doch glott Keksrezepte von mir im Lilienfelder Bz-blatt und vom Sonntagsberg haums a im Amstettner Bz-blatt oan Beitrag reingenommen. Und der Hit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A gaunz an laungen Bericht von der Bockarei hob i in vielen Bz-Blätter gsehn. Sogor in Kärnten schau i do aus der Zeitung raus. Sogor in der Brucker Woche und Mürztaler und in nu a poor . Der Wahnsinn.Viele haum mi do schon drauf aufmerksam gmocht. Do hob i nochschaun müssen.Paff bin i .Do kaun i echt nur herzlichst Dankeschön schreim.