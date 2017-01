Eine Premiere für die Lebenshilfe

30.01.2017, 10:58 Uhr

Am vergangenen Freitag fand in Kapfenberg der erste Neujahrsempfang der Lebenshilfe statt.

In den Räumlichkeiten des IZK-Restaurants in der Viktor Adler-Straße fand vergangenen Freitag der 1. Neujahrsempfang der Lebenshilfe Bruck-Kapfenberg statt. Eingeladen hatte zu dieser Premiere das neue Vorstandsteam rund um den Vorsitzenden Stefan Hofer: "Unser Ziel ist es, noch stärker nach außen zu treten, daher haben wir diese Veranstaltung ins Leben gerufen. Wir wollen im Rahmen dieses Empfangs das vergangene Jahr Revue passieren lassen und einen Blick in die Zukunft werfen", so Hofer in einer Begrüßung.Dies tat dann Geschäftsführerin Karin Prethaler, die auf ein bewegtes, aber erfolgreiches Jahr 2016 zurückblicken konnte. "Der Schwerpunkt des vergangenen Jahres lag für uns in der Qualitätsoptimierung. Unser Ziel war dabei, mehr Zeit und Ressourcen für unsere Klienten zu bekommen. Und das ist uns gelungen", so Prethaler.Besonders stolz zeigte sie sich über den Höhepunkt des vergangene Jahres: nämlich die Auszeichnung mit dem "Common Assessment Framework Gütesiegel" (kurz: CAF) Anfang Dezember, das die Lebenshilfe Bruck-Kapfenberg, die Lebenshilfe Leoben sowie die Lebeshilfe Ennstal – kurz genannt die "LH 3" – aus den Händen von Staatssekretärin Muna Duzdar in Empfang nehmen durfte. Erstmalig in Europa wurde diese Zertifizierungsauszeichnung im Sozialbereich verliehen.Kurz zur Erklärung: CAF ist der Europäische Leitfaden für "good governance" und exzellente Organisationen des öffentlichen Sektors und bewertet in Zusammenarbeit mit Führungskräften und Mitarbeitern in einem eigenen Prozess die Stärken und Verbesserungspotentiale der Organisation mit dem Ziel, die Leistungen und Verwaltungsabläufe zu überprüfen und schließlich in einem Verbesserungszyklus weiterzuentwickeln.Kurze Wortmeldungen gab es dann auch von Jenny Baierl und Peter Koch, die sich in den Gemeinden Kapfenberg und Bruck für die Finanzen verantwortlich zeigen.Das neue Vorstandsteam der Lebenshilfe Bruck-Kapfenberg, wie der genaue Name seit kurzem lautet, besteht aus fünf Personen (Stefan Hofer, Judith Dornhofer, Barbara Pirker, Jenny Baierl, Anita Schmidt) und ist für zwei Jahre bestellt. "Unser Ziel ist es, die Lebenshilfe als Gemeinschaft zu führen, wo sich alle wohlfühlen", so Hofer.