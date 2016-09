Gebastelt wird nun schon seit 25 Jahren

30.09.2016, 12:15 Uhr

Die Brucker Kreativwerkstatt gibts seit 25 Jahren, am vergangenen Freitag lud Sonja Ebner zum Feiern.

Den mutigen Schritt von der sicheren Angestellten als gelernte Zahnarzttechnikerin in die Selbständigkeit hat Sonja Ebner nie bereut. Und so steht ihre Kreativwerkstatt in der Brucker Roseggergasse heute nach 25 Jahren erfolgreicher da denn je. "Die Firmengründung war eine ganz schöne Herausforderung für mich. Aber die Leidenschaft zur Kreativität war mein Antrieb – und das Feuer brennt bis heute", erklärt Sonja Ebner.Auf einer Fläche von 280 m² werden Töpferkurse genauso angeboten wie Keramikbedarf; ergänzt wird das Angebote durch individuelle Ofenplanung und -bau, von der Planung bis zur Fertigstellung inkl. Einbau.