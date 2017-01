„Es soll eine richtig geile Saison werden!“

31.01.2017, 22:03 Uhr

Der Sportclub Stainz startet mit hohen Zielen in das Frühjahr.

Minus drei Grad, leichter Nieselregen und eisglatte Wege: Die Begleitumstände zum Trainingsbeginn des Sportclubs Stainz am vergangenen Dienstag waren nicht gerade angenehm. Dennoch: Alle Aktiven gingen mit viel Begeisterung in die neue Punktekampagne.„Es ist schön, dass wieder alle beisammen sind“, bezeichnete SC-Obmann Kurt Moser den Verein als gute Adresse. Er machte aber auch klar, dass fünf Monate der Wahrheit auf die Spieler warten. „Da ist Einsatz mit Herz gefragt“, hoffte er auf ein gutes Ende im Frühjahr. Was nicht einreißen sollte: Lässigkeit. Denn an der Qualität gemessen sei die Mannschaft ganz oben angesiedelt.Laut Trainer Michael Herrmann sollte die Meisterschaft „step by step“ angegangen werden. „Wir denken von Spiel zu Spiel“, gab er sich überzeugt, heuer mehr Qualität in der Mannschaft zu haben als in der Vorsaison. „Jeder muss wollen“, stellte er eine Forderung auf, die für jedes Match, aber auch jede Trainingseinheit gelten müsse. Der Lohn? „Es gibt für einen Fußballer nichts Schöneres als einen Aufstieg.“Was hat sich auf dem Transfermarkt bewegt? Bernhard Barthel (DSC) und Mario Moises (Karriereende) stehen nicht mehr auf der Spielerliste, dafür sind Erwin Budimlic (21 Jahre, Olimpija Laibach), Thomas Mayer (27, Mellach) und Johannes Prattes (war 2015 bereits Stainzer) zum Verein gestoßen. Auf dem Spiel steht sehr viel: Aktuell steht Stainz (28 Punkte) hinter Ehrenhausen (32) auf Rang 2, der die Qualifikation für den Aufstieg bedeuten würde.