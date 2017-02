ALEXANDER LONQUICH Leitung, Klavier

ORCHESTRA SINFONICA DI MANTOVA

Hugo Wolf | Italienische Serenade ­(Arr.:­Max­Reger)Luigi Cherubini |­ Symphonie ­in­ D-DurGioachino Rossini | Ouvertüre zu La scala di setaWolfgang A. Mozart | Klavierkonzert Nr. 22 in Es-Dur, KV 482“Mit­ ihrer­ berührenden­ Musikalität­ und­ Virtuosität­ ziehen­ Alexander­­Lonquich­ und­ sein­ Orchestra­ Sinfonica­ di­ Mantova­ das­ Publikum­ des­Musik vereins immer wieder in ihren Bann. Auch diesmal ist der vielseitige Künstler in der Doppelfunktion als Dirigent und Solist zu erleben. Freuen Sie sich auf ein fulminantes Klangerlebnis!”