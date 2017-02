recreation

Ludwig van Beethoven: Leonoren-Ouvertüre 1, op. 138Joseph Haydn: Cellokonzert in D, Hob. VIIb:2Ludwig van Beethoven: Symphonie Nr. 6 in F, op. 68 „Pastorale“Auf die lieblichen Landschaftsbilder der Wiener Klassik versteht sich nicht nur Maestro Hofstetter, wenn er Beethovens Sechste dirigiert. Auch die englische Cellistin Natalie Clein ist eine Meisterin der Pastorale: weicher, schöner Klang, hauchzarte Nuancen, luftige Phrasierung. Kein Wunder, denn sie stammt aus Poole an der englischen Südküste. Die herrliche Natur der Grafschaft Dorset leuchtet aus ihrem Meistercello hervor, auch wenn es in Italien gebaut wurde.