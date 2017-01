Menschlichkeit im Mittelpunkt

14.01.2017, 09:27 Uhr

Der Bereichsfeuerwehrverband präsentierte wieder beeindruckende Zahlen.

Mehr als 3.000 Einsätze

Neben den Führungskräften der Feuerwehr konnte BFK Johann Hönigschnabl zahlreiche Verantwortungsträger des öffentlichen Lebens, an der Spitze den Präsidenten des Österreichischen Feuerwehrverbandes Albert Kern, Landtagsabgeordneten Lukas Schnitzer und Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer zur Präsentation des Bereichsfeuerwehr-Leistungsberichtes für das Jahr 2016 begrüßen.Von den mehr als 3.200 Mitgliedern der 43 Freiwilligen und 3 Betriebsfeuerwehren im Bezirk wurden im vergangenen Jahr 3.174 Einsätze geleistet, was gegenüber 2015 ein Plus von 108 Einsätzen bedeutet. Einige Großereignisse haben die Einsatzkräfte besonders gefordert. Dazu zählten starke Unwetter mit Hochwasser, Sturmschäden und eine eingestürzte Brücke in der Region Vorau.Insgesamt wurden von den Feuerwehrmitgliedern 365.768 Stunden unentgeltlich geleistet, das entspricht einem Wert von rund 13,9 Millionen Euro.

Dank für die Leistungen

OBR Hönigschnabl dankte allen Feuerwehrkameraden für ihre Leistungen sowie den Einsatzorganisationen und der Bezirksverwaltungsbehörde für die gute Zusammenarbeit. Die Grußredner stellten „die Leistungsbereitschaft, den Zusammenhalt und das Organisationstalent, als wesentliche Stärken der Feuerwehren, die bei zahlreichen Großveranstaltungen unter Beweis gestellt wurden“, in den Mittelpunkt ihrer Gruß- und Dankesworte.Ehrungen: Verdienstzeichen 1. Stufe des LFV Steiermark: OBI Thomas Kogler; Verdienstzeichen 2. Stufe: ABI Stefan Semlegger; Die Bewerterspange in Gold für 15-malige Tätigkeit als Bewerter: ABI Alois Gleichweit; Bewerterspange für 30-malige Tätigkeit: HBI a.D. Richard Gremsl; Bewerterspange für 125-malige Tätigkeit ABI d.F. Josef Oswald. ABI d.F. Gerald Jeitler wurde in Dank und Anerkennung für seine jahrelangen Tätigkeiten als Sonderbeauftragter für den Sachbereich Gefahrgut eine Dankesurkunde seitens des Bereichsfeuerwehrverbandes Hartberg überreicht.