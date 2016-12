German Gediegenheit in stylishem Blech

26.12.2016, 10:30 Uhr

2,2-Liter-Diesel mit 136 PS verleiht Mercedes-Benz CLA Coupé ordentliches Maß an Sportlichkeit.



von Silvia Wagnermaier

swagnermaier@bezirksrundschau.com

Ob 136 PS dem sportlichen Äußeren des CLA gerecht werden können? Sie können. Und 300 Newtonmeter Drehmoment können es auch. Seine Höchstgeschwindigkeit von 216 km/h erreicht der CLA zügig – vor allem in perfekter Kombination mit der Siebengang-Doppelkupplungsautomatik.Trotz optimaler Sportlichkeit, die auch schon der 136-PS-Diesel erleben lässt, spendet der CLA perfekten Federungskomfort. Die Lenkung ist sportlich direkt – je nach Modus, der aus der Fahrprogrammwahl ausgesucht wird, etwas sanfter, aber immer präzise.

Unterm Blech schlicht und edel – allerdings nur in der ersten Reihe bequem. Hinten wird’s eng. Sowohl Bein- als auch Kopffreiheit sind eingeschränkt. Der 470-Liter-Kofferraum ist zwar flach, aber gut zu be- und entladen.Klimaanlage, Multifunktionslenkrad in Leder, 7-Zoll-Display und Tempomat zählen zur Grundausstattung des sportlichen Schwaben, der hier sprichwörtliche Sparsamkeit zeigt.Die Bestnote von fünf Crashtest-Sternen holt sich der CLA mit Serienausstattung, zu der Notrufsystem und adaptive Bremse inklusive Berganfahrhilfe gehören. Spurhalte- wie Totwinkel-Assistent und dergleichen kosten extra.4,8 Liter Diesel pro 100 km und 123 Gramm CO2/km laut EU-Norm: etwas mehr als unser Testverbrauch von 6,5 Litern.Mercedes-Benz CLA 220d4MATIC ab 40.670 Euro.Vierzylinder-Diesel,2.143 ccm Hubraum,100 kW/136 PS bei 3.400–4.400 U/min., 300 Nm max. Drehmoment bei 1.400–3.000 U/min., Siebengang-Automatik, Allradantrieb.Spitze: 216 km/h,0–100 km/h: 9,0 Sekunden.Länge/Breite/Höhe: 4,64/ 1,77/1,43 m,Kofferraum: 470 Liter,Gewicht: 1.585 kg,Zuladung: 480 kg,Anhängelast: 750/1.500 kg.vier Jahre/120.000 km.