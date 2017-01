8. Jänner - Tag des Schaumbades

08.01.2017, 08:00 Uhr

Ab in die Badewanne mit euch!

Besser könnte dieser Aktionstag dieses Jahr eigentlich gar nicht fallen. Immerhin haben wir gerade wirklich eisige Temperaturen und Sturmböen, dank des Wettertiefs "Axel", hinter uns. Da bietet sich an diesem Sonntag ein heißes Schaumbad doch richtig an. Doch aufgepasst! Zu warmen Wasser entzieht der Haut mehr Feuchtigkeit und Fett, als Wasser mit optimaler Temperatur. Ein Thermometer ist, neben einem Quietscheentchen, also gar keine so schlechte Idee für den perfekten Badespaß. Schaumbäder gibt es mittlerweile schon in allen möglichen Farben und nicht nur in flüssiger, sondern auch in fester Form.



Quietscheentchen nicht vergessen! Foto: MonikaP|pixybay.com

Einfach gesagt, sind die einzelnen Blasen nur Luft, die von seiner Seifenwasserschicht umschlossen sind - das gleiche Prinzip wie bei Seifenblasen.Ein Schaumbad erzeugt einen dünnen Seifen-Film auf der Wasseroberfläche. Sobald Wasser nachgefüllt wird, gelangt auch Luft unter diesen Film und diese Luft steigt bekanntlich gleich wieder nach oben. Das Seifenwasser umschließt die Luftbläschen und man kann zusehen, wie sich immer mehr Luftbläschen eine ansehnliche Schaumschicht auf dem Wasser bilden.* Schaumbäder selber machen? SO geht's!* Die ideale Raumtemperatur für ein Schaumbad liegt zwischen 25 und 30 Grad* Die ideale Wassertemperatur liegt bei 36-38 Grad.

