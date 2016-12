Die Musikschule zeigt groß auf

04.12.2016, 08:30 Uhr

Viele Höhepunkte rücken Einsatz der Musikschule Leibnitz ins Rampenlicht.

Kaum wurde im neuen Schuljahr durchgestartet, gibt es wieder Sensationelles aus der Musikschule Leibnitz mit Dir. Josef Ferk zu berichten. Der Beweis für die musikalischen Leistungen sind überaus motivierte Lehrer und Schüler. Der Bogen spannte sich vom Tag der offenen Tür über die Aufführung der musikalischen Geschichte von "Ronaldine am Ball" bis hin zum Klavierkonzert mit Musikschullehrerin Martina Padinger, die sich mit dem Russischen Kammerorchester in die Herzen des Publikums spielte.Beim Bundeswettbewerb 2016 "Musik in kleinen Gruppen" konnten die Brüder Mario und Kevin Krobath einen weiteren Erfolg verbuchen. Und auch beim Volksmusikwettbewerb in Innsbruck zeigten die Leibnitzer mit der "Leibnitzer Blas", der Familienmusik Tretnjak und der Familienmusik Vollmann groß auf. Jede Gruppe konnte einen "Sehr guten Erfolg" erreichen."Beim Mozart Requiem des Sinfonischen Orchesters Leibnitz und der Chorgemeinschaft Wildon wirkten ebenfalls Schüler und Lehrer der Franz-Koringer-Musikschule Leibnitz bei Aufführungen in Wildon, Kalsdorf und Leibnitz mit", freut sich Dir. Josef Ferk.Noch mehr: Die Goldprüfung legten kürzlich die Musikschüler Stefan Andrä und Sabrina Heiling am Johann-Josef-Fux-Konservatorium in Graz vor einer Prüfungskommission ab.