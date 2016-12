Gelungene Premiere für den 1. Christkindlmarkt im Römerdorf Wagna.

04.12.2016, 12:35 Uhr

Bereits zur lieb gewonnenen Tradition in der Adventzeit gehört der Christkindlmarkt Wagna. Zum ersten Mal ging er diesmal im Römerdorf Wagna über die Bühne. Und gleich die Premiere war ein voller Erfolg für den Veranstalter und die Organisatoren.



Rahmenprogramm für Groß und Klein

Aufgrund der Bundespräsidentenwahl wurde der Christkindlmarkt heuer vom Marktplatz in das neu gestaltete Römerdorf Wagna verlegt. Am Samstag, dem 3. Dezember konnte Bgm. Peter Stradner den größer den je gewordenen Christkindlmarkt Wagna mit der Rekordausstellerzahl von 83 Teilnehmern feierlich eröffnen.Das federführend von Monika Klement und GR David Kainz vom Kulturausschuss der Marktgemeinde Wagna organisierte Rahmenprogramm hatte schon am ersten Tag wieder zahlreiche Highlights im Programm. Die Bühne im Römerdorf gehörte zunächst den Jüngsten. Gesangliche Beiträge und Auftritte der kleinen Sänger vom Kindergarten Wagna unter Leitung von Michaela Kaschowitz und von den 3. Klassen der Volksschule Wagna unter Regie von Dir. Wolfgang Suppan erfreute die Herzen von Eltern und Besuchern.Die von Karl Sommer geleitete Schulband des BG & BRG Leibnitz, das Pachakuti-Duo Carlos Escobar Pukara & Felix Rocha sowie Didi Bersnig mit seinem Trio "Tip Top" unterhielten mit schungvoller und einfühlsamer Musik die zahlreichen Besucher im Römerdorf.

Große Finale mit Oliver Haidt

Besonderes Programm für Kinder

Krönender Abschluss des ersten Tages war ein Adventkonzert mit Stimmungskanone Oliver Haidt.Das Eltern-Kind-Zentrum sorgte für die Betreuung der kleinen Besucher, die sich auch an Kutschenfahrten und natürlich beim Märchennachmittag im beheizten Zelt mit der gesamten Familie prächtig unterhalten haben. Gleich 31 junge Mitglieder der TheaterWerkstatt Wagna führten unter Regie von Georg Gröchenig das zum Christkindlmarkt bestens passende Märchen "Frau Holle" auf.Mit Handwerkskunst, vielen Geschenkideen und regionale Köstlichkeiten sorgten die 83 Aussteller für ein abwechslungsreiches Angebot.