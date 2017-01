Der Kaiser lud zum Ball

12.01.2017, 07:56 Uhr

Ein Ball der „Superlative“ sprengte alle Rekorde - über 600 Besucher beim Feuerwehrball in Heiligenkreuz.

Am 7. Jänner 2017 lud die Freiwillige Feuerwehr Heiligenkreuz am Waasen zum „Ball wie vor 125 Jahren“ in das Kultur- und Pfarrzentrum Heiligenkreuz am Waasen - wo der Ballsaal wie vor 125 Jahren mit Kerzenleuchtern, uvm. dekoriert war.Was folgte, war ein Besucherrekord (alle Räume waren zum Bersten voll), staunende Ballgäste beim Eröffnungstanz, lachende Ballgäste bei der Mitternachtseinlage, ein überfüllter Glückshafen mit 700 Sachpreisen und ein wirklich gelungener Abend für die Organisatoren.Besonders STOLZ ist das Feuerwehrkommando mit HBI Patrick Pichler und OBI Johann Muhr auf ihre Mannschaft - die unvorstellbares geleistet hat und so zum Ballerfolg beigetragen hat.Aufgrund des 125 Bestandsjubiläums der FF Heiligenkreuz a.W. wurde das o.a. Motto geboren und so lud der Kaiser zum Ball.Über 600 Ballbesucher aus dem Stiefingtal und darüber hinaus kamen zum Ball der Superlative – wie es Besucher auf der Facebookseite der Feuerwehr nennen.