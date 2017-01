Ex-Lebensgefährtin attackiert und verletzt

02.01.2017, 09:44 Uhr

Ein 18-jähriger Algerier steht im Verdacht, Mittwochnacht, 28. Dezember 2016, seine Ex-Lebensgefährtin in Arnfels und deren Freundin attackiert zu haben. Dabei erlitt die Ex-Lebensgefährtin Verletzungen unbestimmten Grades.Gegen 23:15 Uhr begab sich ein 18-jähriger in Wien wohnhafter Algerier zur Wohnung seiner Ex-Lebensgefährtin, um mit ihr zu reden. Durch gewaltsames Aufbrechen der Wohnungstür gelangte er in die Wohnung, in der sich die 26-jährige Ex-Lebensgefährtin und deren gleichaltrige Freundin befanden. Sogleich verständigte die Freundin die Polizei. Grundlos schlug der 18-Jährige seiner Ex-Lebensgefährtin mehrfach ins Gesicht und deren Freundin auf den Hinterkopf. Danach randalierte er und bedrohte die beiden Frauen, ein Küchenmesser in der Hand, mit dem Umbringen. Nachdem sich der 18-Jährige selbst mit dem Küchenmesser an der Brust und mit einem Wasserglas am Kopf und an der rechten Hand verletzt hatte, warf er das Messer auf den Boden. Mit einem weiteren Messer bedrohte er erneut die beiden Frauen.

Polizisten nahmen den 18-Jährigen schließlich fest. Bei der Erstversorgung im LKH Wagna wurde eine oberflächliche Schnittverletzung festgestellt.Bei dem Vorfall erlitt die 26-jährige Ex-Lebensgefährtin Verletzungen unbestimmten Grades. Ihre Freundin blieb unverletzt.Der Tatverdächtige wird heute im Laufe des Tages einvernommen. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.Die beiden Messer wurden sichergestellt.