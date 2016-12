„Old School Basterds“ sorgten am Demmerkogel für Weihnachtsstimmung

07.12.2016, 23:59 Uhr

Im Rahmen ihrer aktuellen „Looking for Santa Tour 2016“ legten die „Old School Basterds“ im Weinkeller des Weingutes Schmölzer am Demmerkogel einen musikalischen Zwischenstopp ein, um traditionelle englische Weihnachtslieder in Showmanier in Szene zu setzen.

Weihnachten wie in den Fünzigern

Mit dem schwungvollen, statt besinnlichem Weihnachtskonzert im Keller des Buschenschanks Schmölzer stimmten sich Familie Gustav und Nicol Schneeberger sowie zahlreiche Gäste am vorletzten Tag, an dem der Buschenschank heuer geöffnet hat, bereits auf das Weihnachtsfest ein.Mit feinster Weihnachtsmusik der 50-er Jahre hauchten die „Old School Basterds“ in St. Andrä-Höch hoch oben im Sausal dem legendären Sound des Rock 'n' Roll neues Leben und die x-ten Weihnachten ein.

Weihnachten wie es früher war

In der Besetzung mit Klavier, Kontrabass, Gitarre, Schlagzeug und vierstimmigem Gesang haben sich die „Old School Basterds“ rund um Gregor Bishops ganz und gar der Musik der 50-er Jahre verschrieben. Das stylische Quartett hatte beim Tour-Stopp am Demmerkogel Ohrwürmer und Evergreens von Elvis Presley, Chuck Berry, Fats Domino, Harry Belafonte, Dean Martin und anderen Größen der Fünfziger im Gepäck und setzten die Songs euphorisch, tanzbar und voller Pomade im Weinkeller zur Freude der zahlreichen Konzertbesucher in Szene.