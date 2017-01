Termin-Vorschau Kultur Pfarre Leibnitz

04.01.2017, 10:48 Uhr

Interessant und abwechslungsreich gestaltet sich das neue Kulturprogramm der Pfarre Leibnitz.

Kammermusik Konzert und Matinée mit Studierenden der KUG und MDW, Karten in der PfarrkanzleiVernissage "Bilder zum Vater unser - Gebet - Nachdenken - Innehalten - Neuorientierung" von Annemarie Robier mit "Duo Saitenklappe", Eintritt freiLesung "Der Aufbruch zu den Traumgestaden", Gedichte von Roswitha Smolle, gelesen von Angelika Greiner, musikalische Umrahmung mit Peter Rannacher (Geige), Eintritt freiPercussion Konzert unter der Leitung von Bernhard Richter, Kartenvorverkauf in der PfarrkanzleiImpressionen von Gerald Martschinko der Lebenshilfe Leibnitz mit musikalischer Umrahmung der Lebenshilfe, Eintritt freiChorkonzert "Lieder zur Passion Christi" mit dem Singkreis Frauenberg, Leitung Vera Bauer. Eintritt: freiwillige SpendeChor- und Gospelkonzert mit VOK vom B(R)G Leibnitz unter der Leitung von Astrid Rössl, Karten in der PfarrkanzleiVernissage "Aus dem Nichts" von Isolde Leinholz mit dem Duo "Desustu", Eintritt freiVernissage "Des bin I" von Maria Ledam mit musikalischer Umrahmung, Eintritt freiOrgelkonzert "Tod und Auferstehung" mit Organist Franz Pirker, Eintritt freiGesangsabend und Konzert "Swing & Pop" mit Nina Schuh & Friends, Karten in der PfarrkanzleiLesung mit Gottfried Hofmann-Wellenhof und Gruppe "Vocalism"Adventkonzert mit der Jugendblaskapelle Leibnitz