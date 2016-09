"Unseren Kindern den Weg für die Zukunft ebnen"

30.09.2016, 10:01 Uhr

„Wenn wir die jungen Menschen in unseren steirischen Regionen halten wollen, müssen wir ihnen vor Ort Perspektiven geben. Dafür müssen sie aber erst einmal wissen, welche Schwerpunkte die Region hat und in welchen Bereichen Bedarf besteht. Dann finden die jungen Steirerinnen und Steirer auch einen wohnortnahen Arbeitsplatz. Die Unternehmen der Region profitieren wiederum von besser ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, so LH-Stv. Michael Schickhofer und LRin Ursula Lackner.„Menschen haben individuelle Potenziale, Talente und Begabungen. Wenn sie in ihrer Arbeit ihre Interessen und Stärken nützen und ausbauen können, so bringt das nicht nur sie persönlich weiter, sondern es profitieren auch die heimische Wirtschaft und die Gesellschaft insgesamt“, ergänzt Landesrätin Ursula Lackner. Neu ist in diesem Zusammenhang: Bereits im Kindergarten werden Talente und Interessen gefördert, denn gerade hier werden die Fundamente für das weitere Leben gelegt. „Talente müssen früh erkannt und gefördert werden. Idealerweise denke ich hier an die Entwicklung Lehrling, Meister, Unternehmer“, so LH-Stv. Michael Schickhofer.