Union Leichtathleten waren 2016 spitze

05.01.2017, 08:41 Uhr

Mit einer starken Bilanz beendeten die Leichtathleten der SU Union Kärcher Leibnitz das Sportjahr 2016. Nun laufen bereits die Vorbereitungen auf die Hallensaison 2017 auf vollen Touren.

Herausragend in der Bilanz 2016 waren der siebende Platz bei der U-20-WM von Karin Strametz im Siebenkampf und der achte Platz von Karin Strametz (mit 5.666 Punkten) in der U 20-Jahresweltrangliste im Siebenkampf. Dazu die Wahl von Karin Strametz zur Leichtathletin des Jahres in der Steiermark sowie Platz zwei bei der österreichweiten Wahl in der Kategorie Nachwuchs. Ein weiteres Highlight für die SU Kärcher Leibnitz: Die Auszeichnung „Verein des Jahres 2026“ durch den Landesverband.

Die tollen Ergebnisse der Athleten der SU Kärcher Leibnitz schlagen sich naturgemäß auch in den Jahresranglisten 2016 des Österreichischen Leichtathletik Verbandes nieder.Steiermarks Leichathletin des Jahres 2016führt in drei Disziplinen (100 m Hürden, Weitsprung und Dreisprung) die österreichischen U-20-Ranglisten an; in der Kategorie U 23 liegt Karin in den Bewerben Hürdenlauf und Weitsprung an der Spitze und sensationell sind auch ihre Platzierungen bei den Frauen. Gleich in sechs Wertungen liegt sie hier und den ersten Drei.Sprinthoffnungnimmt über 200 Meter in der Halle in der Männer-Wertung auf Platz eins(!) ein, im „Freien“ belegte er Platz zwei 200 Meter und Platz drei über 400 Meter. Eine weitere Topplatzierung: Florian Matzi mit Rang zwei im Stabhochsprung in der Halle.: Platz zwei für Katrin Mairhofer über 50 Meter (Frauen) in der Halle sowie dritte Plätze durch Lea Lang (Stabhoch) und Magdalena Dielacher (Speer) bei den U 23 Damen.Aus dieser Erfolgsbilanz ragen die beiden österreichischen U-20-Hallenrekorde von Karin Strametz im Dreisprung (12,48 Meter im Dreisprung) und von Nico Garea (21,78 Sekunden über 200 Meter) noch heraus.Die Athleten der SU Kärcher Leibnitz eroberten 2016 mit- davon elf Meistertitel - rund ein Viertel aller von Steirern im Jahre 2016 gewonnenen Medaillen (125) bei österreichischen Titelkämpfen und verbesserten damit ihr Jahresranking im österreichischen Cup um zwei Plätze auf Rang elf. Titel- und Medaillensammlerin Nummer 1: Natürlich Karin Strametz mit acht (!) Goldmedaillen und Titel bei österreichischen Meisterschaften, fünf 5 Silber- und vier Bronzemedaillen; zwei Goldene, zwei Silberne und eine Bronzene holte sich Nico Garea; Gold Nummer elf steuerte Lea Lang (U 23) im Stabhochsprung bei.Für das kommende Jahr wurden Karina Strametz, Nico Garea und Magdalena Dielacher in die ÖLV-Kader nominiert. Aber schon in diesen Tagen starten die Leibnitzer Athleten bei den ersten Hallenwettkämpfen.