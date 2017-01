Im Gedenken an Pfarrer Georg Stoff

20.01.2017, 15:13 Uhr

Georg Stoff wurde im obersteirischen Söder am 25. März 1934 geboren. 1953 trat er in das Grazer Priesterseminar ein und begann an der Karl-Franzens-Universität das Studium der Theologie. 1958 wurde er zum Priester geweiht. Als Kaplan wirkte er in Stainz, Zeltweg und Leoben-Waasen.Ab 1967 baute er die Pfarre Leoben-Hinterberg auf und war zugleich Seelsorger für das Landeskrankenhaus Leoben. Einige Zeit hat er die seelsorgliche Verantwortung für die Pfarre St. Peter-Freienstein getragen. Mit 70 Jahren übernahm er noch die oststeirische Pfarre Kirchberg an der Raab.Sein Credo war es, den Menschen über den Glauben Hilfe anzubieten. Er lebte eine Kirche, die auf die Menschen zugeht. Monsignore Stoff hat stets den persönlichen Kontakt mit der Bevölkerung gesucht und auch gefunden. "Georg Stoff hat Maßstäbe gesetzt, er hat Seelsorge im wörtlichsten Sinn geleistet", sagt der Leobener Stadtpfarrer Markus Plöbst über den verdienten und geschätzten Kirchenmann.