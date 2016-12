Mein Liebling 2016: Die Sieger stehen fest

09.12.2016, 13:25 Uhr

Großes Interesse für die Freisinger-Fotoaktion "Mein Liebling". Der Sieg ging an Lara Bacher aus Madstein.

LEOBEN. Leoben ist Universitätsstadt, Leoben ist Kulturstadt, Leoben ist Einkaufsstadt. Einmal im Jahr ist Leoben auch Fotostadt, denn im Oktober und November steigt alljährlich die Freisinger-Fotoaktion "Mein Liebling". Eltern können dabei ihre Lieblinge – Kinder und auch Tiere – gratis in den Freisinger Fotostudios Leoben und Trofaiach fotografieren lassen. Die Bilder waren bei McDonald's in Leoben ausgestellt, wo auch das Publikumsvoting stattfand. Aus den zehn stimmenstärksten Bildern wählte eine Jury die Sieger.Zum "Liebling 2016" wurde die ein Jahr alte Lara Bacher aus Madstein gekürt, sie nahm mit ihren Eltern Sandra Auer und Patrick Bacher sowie Bruder Fabian im Adventdorf Leoben die Preise entgegen. Platz zwei ging an Niklas Berger aus Trofaiach, Rang drei an die Trofai-acherin Laura Pölzgutter.In der Tierwertung siegte der Hund Phönix von Tanja Groiß aus Trofaiach.

Die Menschen im Hintergrund

Silke Walcher, Sabine Müller, Anita Valtingoier, Claudia MayerhoferAnton Hirschmann (Citymanager), Gerhard Lukasiewicz (Pressechef Stadtgemeinde Leoben), Andreas Gamsjäger (Franchisepartner McDonald's), Christian Vivod (Restaurantleiter McDonald's), Bettina Thallmann (WOCHE-Geschäftsstellenleiterin)Silke Walcher, Armin Russoldfacebook: foto freisinger