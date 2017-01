Klingender Jahresbeginn in Aigen

12.01.2017, 16:47 Uhr

In der Puttererseehalle Aigen wurden Melodien aus verschiedenen Epochen zum Klingen gebracht. Vor allem die Sopranistin Claudia Emà Camie, die mit ihren Arien durch mehrere Jahrhunderte Musikgeschichte führte, begeisterte das Publikum in der bis auf den letzten Platz gefüllten Halle. Wie bereits in den Vorjahren waren auch diesmal an der Abendkasse keine Karten mehr erhältlich. Die Tickets waren längst vorher restlos ausverkauft.Die „Vienna Classical Players“, die sich vor allem aus Musikern der Wiener Symphoniker zusammensetzen, und ihr sympathischer Dirigent bringen Großstadtglanz in die Region und werden beim Publikum jedes Jahr beliebter.