HBLFA Raumberg dreifach prämiert

06.12.2016, 07:00 Uhr

Gleich drei Preise wurden Vertretern der HBLFA Raumberg-Gumpenstein verliehen.

Im Beisein zahlreicher Persönlichkeiten aus der landwirtschaftlichen Praxis, der Forschung und der Politik wurde Karl Buchgraber an der Universität Wien mit dem Hans-Kudlich-Preis 2016 ausgezeichnet.Das ökosoziale Forum vergibt diesen prominenten Preis alle zwei Jahre an Personen, die besondere und herausragende Leistungen für den ländlichen Raum erbracht haben. Hans Kudlich gilt als der österreichische Bauernbefreier. Er war es, der 1848 als Abgeordneter des damaligen Reichstages den Antrag zur Aufhebung der Grunduntertänigkeit durchsetzte.Buchgraber ist seit 1988 Mitarbeiter der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein. Als Vordenker, manchmal auch Querdenker, hat er zahlreiche Projekte erfolgreich von der Theorie bis in die Praxis begleitet. Der Leiter des Institutes Pflanzenbau und Kulturlandschaft ist auch als Universitätslektor an mehreren in- und ausländischen Universitäten tätig. „Im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit liegt mir nicht nur die wissenschaftliche Arbeit am Herzen, sondern im Besonderen die Umsetzung der angewandten Forschung in die Praxis." Mehr als 700 Publikationen und 1.000 Vorträge, überwiegend für die Praxis, zeugen vom Fleiß des Geehrten.

Mitte November nahm die HBLFA Raumberg-Gumpenstein in der landwirtschaftlichen Fachschule Haidegg bei Graz die Jahreszertifizierung 2016 für das Ökolog-Netzwerk entgegen. Nach der Prüfung der Berichte, die dem Umweltbildungszentrum Steiermark im Sommer zu übermitteln waren, wurden dort die steirischen Ökolog-Schulen ausgezeichnet.Die HBLFA Raumberg-Gumpenstein wurde auch in diesem Jahr wieder vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft mit dem Young Science-Gütesiegel für Forschungspartnerschulen ausgezeichnet.Durch die schultypenbedingte Forschungsorientierung und das besondere Engagement der Schulorganisation bietet die HBLFA Raumberg-Gumpenstein eine große Zahl an forschenden Aktivitäten. Die Schule hat ein breit gefächertes Spektrum an Forschungspartnern, die den Schülern die Möglichkeit zum außerschulischen Erforschen von Lebensräumen oder Nutztieren ermöglicht.