Liezen-Gutscheine sind weiterhin ein Renner

20.01.2017, 16:36 Uhr

Im Jahr 2016 wurden um 8,9 Prozent mehr Gutscheine als im Vergleichszeitraum 2015 verkauft.

Die Beliebtheit der bekannten Liezen-Gutscheine ist ungebrochen. Für das abgelaufene Jahr kann das Stadtmarketing Liezen erneut einen Rekordumsatz melden. 2016 wurden Gutscheine im Wert von 1,84 Millionen Euro verkauft. Das ist ein Plus von 8,9 Prozent zum Vergleichsjahr 2015.Die Gutscheine sind bei zwölf Verkaufsstellen in Liezen erhältlich und bei ungefähr 200 Betrieben einlösbar. „Wir sind sehr froh, dass sich die Centerleitung des ELI entschlossen hat, bei unserem erfolgreichen System mitzumachen und keine eigenen Centergutscheine auf den Markt zu bringen. Dies macht es den Kunden der Einkaufsstadt Liezen natürlich viel einfacher und die Handelsstadt präsentiert sich auch einheitlich,“ sagt Stadtmarketing-Geschäftsführer Hartwig Strobl.Für 2017 ist die Einführung einer wiederbeladbaren Gutscheincard als Ergänzung zum Papiergutschein geplant. „Die Einbindung der Card in die Kassensysteme großer Filialisten ist schwieriger als ursprünglich angenommen, daher mussten wir den Umsetzungszeitraum für dieses Projekt erweitern. Wir arbeiten jedoch intensiv an der Realisierung des Projektes“, so Strobl.