Natur-Erlebnisse für Kinder

26.08.2016, 14:32 Uhr

Auch heuer fanden wieder in bewährter Weise die Sommererlebnistage für Kinder im Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen statt.

Abwechslung uns Wissenswertes

Innerhalb von drei Wochen konnte den Kindern aus den Naturparkgemeinden, die heimische Natur- und Kulturlandschaft spielerisch nähergebracht werden. Bei unterschiedlichen Naturparkpartnern, beispielsweise am Reiter- und Biohof Laussabauer, auf der Leitner Almstub’n oder im Wasser- und Erlebnispark St. Gallen, konnte den Kindern vieles rund um die Natur in den Eisenwurzen gezeigt werden.Bei Erlebnissen am Biobauernhof Feldbauer, Landl, Ausflügen ins GeoDorf Gams mit Haflingerhof Gams oder beim Forstamt der Stadt Wien in Wildalpen konnte ebenfalls der Jugend ein wissenswertes und abwechslungsreiches Programm geboten werden.