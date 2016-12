Pompös ins neue Jahr

29.12.2016, 09:08 Uhr

In der Region geht's zum Jahreswechsel ganz schön rund. Ein buntes Programm ist garantiert.

MURTAL/MURAU. Zu Silvester lässt man es in der Region einmal wieder ordentlich krachen. Das Warm-up ist schon am 30. Dezember, wenn derruft. Feiern kann man zum Beispiel am. Gestartet wird um 17 Uhr, für Unterhaltung sorgen „Sepp & Sepp“ sowie die „Mareiner Brass“.Inwird in den sieben Innenstadtlokalen Rijola, Mittoni, Moredo, Mojito, Michi‘s Pub, O‘Brien‘s und Schorf‘s Eck ab 21 Uhr Live-Musik geboten. Bauernsilvester-Programm gibt es unter anderem auch im „Pub Duo“ inoder im „Turm“ in

Zu Silvester wird es bunt

Sportlich ins neue Jahr

Programm im Bezirk Murau

Wohin?

Am 31. Dezember geht es nicht weniger rund. Bunte Feuerwerke wird es überall in der Region zu sehen geben.Während amKinder-Silvester gefeiert wird, gibt es in Knittelfeld ein ganzes Silvesterdorf am Weihnachtsmarkt. Den Jahreswechsel begleitet ein Riesenfeuerwerk. Imwird zur Silvestermeile mit Kinderfeuerwerk (19 Uhr) und Mitternachts-Feuerwerk geladen.Inwird es vor Mitternacht noch einmal sportlich: Um 17 Uhr startet der Silvesterlauf auf einer befackelten Strecke. Anschließend wird der Jahreswechsel am Marktplatz gefeiert, das Riesenfeuerwerk lässt man um 20 Uhr steigen. Silvesterläufe gibt es übrigens auch in(Start um 15 Uhr beim Schulzentrum) und in(Start um 14 Uhr, Sportzentrum).Tradition hat das große Feuerwerk in, welches Jahr für Jahr um Mitternacht vom Schlossberggarten Richtung Schillerplatz entfacht wird. Die Raketen lässt man außerdem amaufsteigen. Ab 18 Uhr gibt es dort Programm mit Fackellauf, Harrys Feuerschlitten und dem Walzertanz der Pistenraupen. Auch amwird gefeiert: In der Kastanienbar steigt eine Silvesterparty mit dem Party DJ „Godi“ und einem Megafeuerwerk. Beginn ist um 20 Uhr.in der Region:Kinder-Silvester von 18-21 Uhr, mit Kinder-Feuerwerk, Tanz- und Sing-Spielen. Jedes Kind erhält einen Glücksbringer.Silvestermeile im Rondeau, ab 17 Uhr, mit Kinder-Feuerwerk, um 19 Uhr, und Mitternachts-Feuerwerk.Silvesterdorf mit Kinderfeuerwerk, um 19 Uhr, und Mitternachts-Feuerwerk. Ab 15 Uhr: Kindereisdisco.Silvester am Marktplatz, ab 18 Uhr. Riesenfeuerwerk, um 20 Uhr.Mitternachts-Feuerwerk vom Schlossberg.Ab 18 Uhr: Programm mit Fackellauf, Harrys Feuerschlitten, Walzertanz der Pistenraupen und Feuerwerk.Silvesterparty in der Kastanienbar, ab 20 Uhr. Mit Megafeuerwerk.