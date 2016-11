AT

Arena am Waldfeld

, Arena am Waldfeld , 8753 Fohnsdorf AT

Eurospar , Arena am Waldfeld , 8753 Fohnsdorf AT

Fohnsdorf: Eurospar |

Am Gelände des Eurospar Parkplatzes in der Arena am Waldfeld findet ab 06.00 Uhr der letzte Flohmarkt für das heurige Jahr statt. Infos unter Tel. 0650/5517646.