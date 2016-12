19. Kleinfeistritzer Christkindlmarkt mit vielen Überraschungen

03.12.2016, 16:51 Uhr

Viel los war beim 19. Kleinfeistritzer Christkindlmarkt am Samstag, wo am Dorfplatz hektisches Treiben herrschte. Bei Maroni Glühwein, allerlei steirischen Spezialitäten aus Bauernhand und viel vorweihnachtlicher Musik tummelten sich die Besucher, um Adventathmosphäre zu genießen. Mit dabei der Zirbenlandchor, der einen buten Reigen von steirischen Adventliedern zu Gehör brachte, aber auch die Kalvarienberg-Teifl aus Knittelfeld, die klar machten, daß die Zeit um den beginnenden Advent auch die Zeit der Perchten ist. Pferdekutschenfahrten mit Nikolaus und Christkind ließen vorallem die Herzen der Kids höher schlagen. - Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.