10.12.2016, 12:34 Uhr

Ein traumhafter musikalischer Abend, der es in sich hatte: Zusammen mit seiner Band ließ Fritz Stölzl am Freitag Elvis Presley hochleben - mit Gospels und Christmas-Songs aus dem umfangreichen Repertoire des "King of Rock'n'Roll" und einem "Best of", bei dem unvergängliche Hits durch den Weißkirchner Panthersaal donnerten. - Mehr dazu im Leute-Teil der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.