10.12.2016, 12:24 Uhr

In der Rolle von Elvis Presley begrüßte Fritz Stölzl im Weißkirchner Panthersaal am Freitag seine Gäste - mit Hits seines Idols, Gospels und Weihnachtslieders unter dem Motto "It's Christmas Time", unterstützt durch seine Band und die Star-Saxophinistin Maria Kofler. Dazu gab's ein ausgezeichnetes Kulinarium, das den Abend zusätzlich auszeichnete. - Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.