01.10.2016, 22:31 Uhr

Zu einem Sänger- und Musikantentreffen lud die Marktgemeinde Pöls-Oberkurzheim am Samstag in den Kultursaal. ORF-Moderator Karl Lenz führte durch's Programm, das vom Männerchor Rachau unter der Leitung von Karl Hirtler, der Murtaler Streich, den Jungen Oberkurzheimern, dem Kärntner Viergesang und der Wüdara-Musi gestaltet wurde. Mehr dazu können Sie in der nächsten Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.