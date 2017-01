Nachwuchs der Alpinen auf der Piste

11.01.2017, 19:00 Uhr

Schi-Bezirkscup-Auftakt mit Riesentorlauf auf der Grebenzen und einem Slalom in der Gaal.

ST. LAMBRECHT/GAAL. Mit zwei Bewerben auf der Grebenzen (Riesentorlauf) und in Gaal (Slalom) wurde die Raiffeisen-Bezirkscuprennserie der Alpinen in der ersten Jänner-Woche in Angriff genommen.Auf der Grebenzen in St. Lambrecht zeichneten die Funktionäre der Sportunion St. Lambrecht und am Mirtler-Hang der Funktionärs- und Mitarbeiterstab des SV Skiclub Gaal für die perfekte Renndurchführung verantwortlich.



Wettkampfleiter Werner Götzl, Kurssetzer Gottfried Wolfsberger, Bezirkstrainer Hermann Eichberger und Bezirksreferent Vizepräsident Gottfried Lintschinger freuten sich in St. Lambrecht nicht nur über die 80 Teilnehmer, sondern auch über die hervorragenden sportlichen Leistungen auf perfekten Pistenverhältnissen.Tagessiege fuhren Verena Pamperer, Moritz Dietrich, Attila Banyai, Martin Zechner, Laura Steinwidder, Moritz Hirn (alle SV Skiclub Gaal), Paula Würger, Noah Freudenberger (beide Union Oberwölz), Tobias Feuchter, Noa Szöllös (beide USV Kreischberg), Livia Matzi (SC Obdach) und Victoria Gruber (ESV Knittelfeld) ein.Beim Slalom in Gaal machten unter der Wettkampfleitung von Bezirkstrainer Gottfried Wolfsberger sowie der Kurssetzung von Wolfsberger und Hermann Eichberger 109 Nachwuchsrennsportler aus den Bezirken Murau und Murtal mit.Paula Würger, Florian Fussi, Melanie Midl, Paul Fussi, Jonas Löcker (alle Union Oberwölz), Verena Pamperer, Sophia Komeyli, Martin Zechner, Laura Steinwidder (alle SV Skiclub Gaal), Peter Wirnsberger, Noa Szöllös (beide USV Kreischberg) und Gregor Schaffer (SC Obdach) rasten zu Tagesbestzeiten.Nach zwei Bewerben tragen Paula Würger (50 Punkte), Noah Freudenberger (50), Verena Pamperer (50), Moritz Dietrich (36), Livia Matzi (40), Mika Brunner (40), Sophia Komeyli (33), Jonas Löcker (45), Noa Szöllös (50), Martin Zechner (50), Laura Steinwidder (50) und Michael Rissner (40) das begehrte Gelbe Trikot der Gesamtführenden.In der Vereinswertung führt nach zwei Bewerben die Union Oberwölz (585) vor SV Skiclub Gaal (575 Punkte), gefolgt von USV Kreischberg (269), SC Obdach (163) und ESV Knittelfeld (133) das Ranking an.Fortgesetzt wird die Rennserie am Samstag, 14. Jänner, mit einem Riesentorlauf in Krakauebene und am Sonntag, 15. Jänner, mit einem Slalom in Kleinlobming.