31.08.2016, 05:41 Uhr

Am letzten Wochenende wurde unser Pfarrer Johannes van den Berg feierlich in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.Gleichzeitig wurde der neue Pfarrprobisor Sławomir Białkowski, der ebenso Pfarrer von Mureck ist, vorgestellt und von Dechant Wolfgang Doberer in sein neues Amt eingeführt.Danke Alois Trummer für die Fotos