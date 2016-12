Einzige steirische Zivilschutzklasse

05.12.2016, 15:59 Uhr

An der Volksschule Ligist wird die 1b als Zivilschutzklasse geführt.

Vermeiden von Gefahren

Ein Novum in der ganzen Steiermark. An der Volksschule Ligist wird seit kurzem die 1b-Klasse mit 17 Buben und Mädchen als Zivlschutzklasse geführt. Die Kinder sollen in den nächsten vier Jahren wichtige Selbst- und Zivilschutzmaßnahmen erlernen und altersgerecht umsetzen können. Direktorin Maria Spitzer sowie die Klasseneltern unterstützen dieses Vorhaben und bieten ihre Mitarbeit an.Bezirksstellenleiter Anton Schober und sein Team werden gemeinsam mit Klassenlehrerin Michaela Probst und den Schülern mögliche Gefahren im Alltag aufzeigen und lehren, wie man sie vermeidet. Das richtige Verhalten in einem Notfall, das Herbeiholen weiterer Hilfe sowie das rasche Absetzen eines Notrufe gehören ebenso zur Ausbildung wie das Kennenlernen von Einsatzorganisationen.Die kontinuierliche Arbeit für die Sicherheit der Heranwachsenden bis zur vierten Klasse findet ihren Abschluss in der Teilnahme an der Safety-Kindersicherheitsolympiade, bei der das Gelernte spielerisch gezeigt werden kann.Die internationale Zusammenarbeit mit einer Partnerschule in Slowenien ermöglich den Austausch erworbener Kenntnisse und die Begegnung in sportlichen, kulturellen und zwischenmenschlichen Bereichen.