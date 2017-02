Es ist wieder Theaterzeit

Die Theatergruppe Lipizzanheimat präsentiert ihr neues Stück "der Wunderdoktor - ein Rezept mit Folgen". Gespielt wird im Hohenburgerhof in Sankt Johann. Premiere (mit Sektempfang) ist am 11. 03. um 1930 Uhr.Die weiteren Termine sind am Freitag 17. 03. und Samstag 18. 03. um 1930 Uhr. Sonntag 19. 03. um 1500 Uhr, sowie am Freitag 24. 03. und Samstag 25. 03. um 1930 Uhr.Kartenreservierungen unter der Nummer 0664 3456100

Kurzbeschreibung des Stückes:Schindel ist ein verwitweter Metzgermeister, der mit seiner Tochter Marie und der Haushälterin Rosa in einer Dorffleischerei lebt. Nach einem Saufgelage stürzt er über die Milchkannen von Bauer Försterling und verliert sein Bewusstsein. Von nun an glaubt er, ihn hätte der Blitz getroffen und eine höhere Kraft habe ihm heilende Kräfte verliehen. In seiner Stube betreibt er daraufhin eine illegale Arztpraxis. Nachdem er die Halsschmerzen des Gendarmen behandelt hat und dieser daraufhin geschwollene Pobacken bekommt, sucht der Schutzmann nach Beweisen, um Schindel das Handwerk zu legen. Als der Gendarm im Dorf vor einem Einbrecher warnt, ertappt er Schindel mit einem Patienten und droht, ihn anzuzeigen, außer er gibt ihm die Hand seiner Tochter. Marie ist aber in den Fleischergesellen Kurt verliebt. Zusammen mit der Haushälterin Rosa schmieden die drei einen verwegenen Plan, bei dem selbst die verstorbene Frau Schindel eine wichtige Rolle spielt.