Der Maler und Schauspieler Gottfried Zettel feierte seinen 95. Geburtstag

27.12.2016, 15:18 Uhr

Der Maler Gottfried Zettl aus Weiz feierte am 22. Dezember 2016 seinen 95. Geburtstag. Gottfried Zettl erfreut sich relativ guter Gesundheit und malt fast noch tagtäglich Bilder. Er malt hauptsächlich Landschafts- und Blumenbilder in Aquarell und in Acryl und auch mit diversen Mischtechniken wunderschön und sehr plastisch. Mit seinen Bildern ist er schon weit und breit bekannt geworden; in so mancher Arztordination hängen seine schönen Bilder, wie auch viele seiner Bilder im Pensionistenheim in Stubenberg bis zur Schließung dauernd ausgestellt waren.

Gottfried Zettl hat fünf Söhne und eine Tochter, die hauptsächlich in Tirol leben; ein Sohn namens Walter Zettl wohnt mit seiner Frau in Weiz. Er hat auch eine Ziehtochter namens Manuela Wagner, auf die er sehr stolz ist. Sie ist Professorin in Anglistik an der Universität Connecticut in den USA und er wird auch immer wieder von ihr besucht.

Gottfried Zettl ist aber vielen älteren Leuten auch durch seine Schauspielerei von 1950 bis 1984 bekannt und hier wieder besonders durch seine Rolle als "Stoffl" im Nullerl, den er - wie mir bestätigt wurde - blendend im Kulturhaus Weiz gespielt hat. Die Bühnenbilder fürs "Nullerl" malte er damals selbst.

1984 spielte Gottfried Zettl in St.Ruprecht im Theater an der Bach die Hauptrolle des Knecht Michl im "Blitzteufel". Dieses Stück wurde sogar vom ORF aufgenommen und gesendet. Dadurch wurde Zettl bis Deutschland hinaus bekannt.

Gottfried Zettl war auch sehr erfolgreich durch viele Jahre im "Minigolf" tätig, wo er auch Jugend-Ausbildner war. Er wurde mehrmals Vereinsmeister und einmal - im Jahre 1982 - sogar Landesmeister, wo ihm damals sogar Landeshauptmann Krainer gratulierte und einen Pokal zukommen ließ.

NS: Die nachfolgenden Bilder sind alle von Gottfried Zettl selbst gemalt