Bausteine für eine bessere Welt

10.01.2017, 14:22 Uhr

Die Sternsinger waren auch heuer wieder fleißig unterwegs und sammelten für Menschen in Not.

Das Hilfswerk der Katholischen Jungschar hat ihre diesjährige Sammelaktion unter dem Motto "Zeichen setzen für eine gerechtere Welt", gestellt. Die gesammelten Spenden sind ein Baustein für eine bessere Welt und unterstützen Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Für die Sternsingeraktion in diesem Jahr wird die Projektpatenschaft im größten Armutsviertel Afrikas vorgestellt. Dieses Land heißt Tansania und liegt im Südosten Afrikas. Für die Bauernfamilien in Tansania ist es extrem wichtig eigenes Land zu besitzen und von der Ernte zu leben. Zusätzlich werden in diesem Land die Folgen der Klimaveränderung besonders deutlich spürbar, Niederschläge sind seltener geworden.Die Sternsinger- Spenden unterstützen die Menschen dabei, ihr Land und ihre Nahrung zu sichern.Franz Neuhold etwa aus der Pfarre Anger organisierte das 40. Mal die Sternsingeraktion und war anfangs selbst Sternsinger. Damals noch zu Fuß von 6 Uhr morgens bis späten Abend. Zudem gab es kein Telefon. Das ist heute wesentlich leichter geworden, erinnert sich Neuhold.

Vorläufige Ergebnisse Stand Montag 9. Jänner 2017

Weiz: 73.300 EuroAnger: 21.483 EuroArzberg: 1.900 EuroBirkfeld: 15.973 EuroEggersdorf: 16.842 EuroFischbach: 5.119 EuroFladnitz/Teichalm: 12.200 EuroGasen: 6.119 EuroGleisdorf: 46.143 EuroGutenberg: 4.633 EuroHeilbrunn: 3.353 EuroKoglhof: 3.784 EuroMarkt Hartmannsdorf: 15.138 EuroMiesenbach: 2.604 EuroPassail: 17.000 EuroPischelsdorf: 25.700 EuroPuch: 9.118 EuroRatten: 4.500 EuroRettenegg: 4.011 EuroSinabelkirchen: 10.304 EuroStrallegg: 7.247 EuroSt. Kathrein/Hau..: 3.123 EuroSt. Kathrein/Off.: 5.140 EuroSt. Margarethen: 15.600 EuroSt. Ruprecht/R.: über 23.000 Euro