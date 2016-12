Lisa di Lenardo und die Bücherhelden

14.12.2016, 11:02 Uhr

Die Markt Hartmannsdorferin gewann den Bewerb "Bücherhelden – Lesen mehr als Worte".

In Zeiten von Computer, Fernsehen und Co wird das Lesen oft vernachlässigt. Um dem entgegenzuwirken gibt es Kampagnen wie zum Beispiel "Bücherhelden – Lesen mehr als Worte". Diese Kampagne vom Land Steiermark soll die Lust am Lesen fördern und die Kinderdafür begeistern. „So sehr, dass sie am Abend am liebsten noch heimlich unter Bettdecke mit der Taschenlampe weiterlesen, weil sie nicht auftauchen wollen aus der abenteuerreichen Welt der Bücher – genau so, wie es vielen von uns Erwachsenen einst als Kind ergangen ist“, sagt Ursula Lackner, Landesrätin für Bildung und Gesellschaft.Bei einem Gewinnspiel dazu konnten Kinder Steiermarkweit Namen für ihre Bücherhelden erfinden und einschicken. Die Sieger wurden nach Graz zur Verleihung der Preise geladen. So auch Lisa di Lenardo aus Markt Hartmannsdorf. Das Mädchen geht zur Zeit in die zweite Klasse der Neuen Mittelschule. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich gewinne. Aber es freut mich total," sagt Lisa. Auch ihr Klassenvorstand Iris Antonia Winkler freut sich für Lisa: "Sie ist in der Schule immer sehr bemüht und kreativ. Da wir durch unsere kostenlose Bibliothek und verschiedenen Projekten wie den Lesefreitag das Lesen fördern, freut mich dieser Gewinn umso mehr." Für die Siegerin geht es erstmal auf einen Kurzurlaub, den ihr die Landesrätin für Bildung und Gesellschaft persönlich überreicht hat.