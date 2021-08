Nach fast eineinhalbjähriger Pause durften die Besucher des Rot-Kreuz-Seniorentreffs der Bezirksstelle Amstetten wieder einen gemeinsamen Nachmittag verbringen.

STADT AMSTETTEN. Bei herrlichem Wetter wurde in der Moststube Pihringer in Winklarn geplaudert und erzählt. Bezirksstellenleiterin Beatrix Lehner sowie ihr Stellvertreter Klaus Hubegger und Mirko Illetschko besuchten ebenfalls das Treffen. Auch auf die runden Geburtstage der letzten Monate wurde dabei nicht vergessen und dazu gratuliert. Der Höhepunkt des Nachmittags war aber ein ganz besonderer Anlass: Marianne Ornazeder, langjährige Besucherin des Treffs, die am 1. August ihren 100. Geburtstag feiern durfte. Ab September sollen wieder wöchentliche Seniorentreffs stattfinden.