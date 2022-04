Rotes Kreuz, Feuerwehr und Stadtgemeinde präsentierten in Haag das geplante Sicherheitszentrum mit insgesamt 224 Räumen auf 5.234 Quadratmetern.

HAAG. Baubeginn soll noch in diesem Herbst sein, freut sich der Haager Feuerwehrkommandant Andreas Zöchlinger. Dann kann die FF Haag auch ein wichtiges Anliegen umsetzen: Die Gründung einer Kinderfeuerwehr. Auch eine Pflegeschule für Sozialbetreuungsberufe soll nach Beendigung der Bauarbeiten in rund zwei Jahren in das Zentrum einziehen. Je ein Drittel der Kosten fallen auf das Land, das Rote Kreuz und die Gemeinde. Die Feuerwehr Haag verkauft das Feuerwehrhaus, hilft beim Bau mit und organisiert eine Bausteinaktion. Einsatzzentrale, Krisenstabs- und Schulungsraum und das Katastrophenlager werden von Rettung und Feuerwehr gemeinsam genutzt werden.