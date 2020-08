AMSTETTEN/DOISLAU. "Mitspazieren lohnt sich! Neben den Wildkräutern werden wir uns mit den alten, knorrigen Bäumen im Schutzgebiet befassen. Sie umgibt ein Geheimnis, das wir gemeinsam lüften werden“, freut sich Biologin Heidemarie Moser-Sturm. Zwei Stunden voller Natur, Baum-Geflüster und Kräuterkunde: Das erwartet Wanderbegeisterte Leute am 15. August in der Doislau.

Zwei Stunden im Grünen

Doislau liegt im Europaschutzgebiet "NÖ Alpenvorlandflüsse" und erstreckt sich entlang der Ybbs. Die geführte zweistündige Wanderung findet im Rahmen des Projekts „Kultur- und Natur-landschaftsvermittlung in der Doislau und im Zauchbachtal“ statt. Mit dabei sind die Gemeinden Amstetten, St. Georgen am Ybbsfelde, Neuhofen, Ferschnitz und Euratsfeld - in Kooperation mit der LEADER Region Moststraße und der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ.

Es hat zum Ziel, den Bürgern der Gemeinden den Wert der Natur vor ihrer Haustüre zu vermitteln.

Der erste Spaziergang des Projekt führte Biologin und Wildbienenexpertin Sabine Schoder und den Doislau-Experten Frank Harmetzky gemeinsam mit vielen Naturinteressierten zu den Heißländen der Doislau. Dort leben viele seltene Wildbienenarten und auch Orchideen wachsen hier.

Zur Sache

Die Teilnahme an dem gemeinsamen Spaziergang ist kostenlos, Anmeldungen sind beim Regional-büro der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ in Amstetten per E-Mail an amstetten@enu.at möglich.

Treffpunkt ist bei der Schautafel Doislau in Amstetten, in der Wiener Straße 22 um 14 Uhr.