Im Interview erzählt Patrick Wagner über die Faszination am Padel und wie und wo man es ausprobieren kann.

AMSTETTEN. "Padel ist wie Tennis ein Rückschlagsport und wird über ein Netz gespielt, wobei das Spielfeld begrenzt ist. Diese Glas- und Gitterbegrenzungen können aktiv in das Spiel miteinbezogen werden, womit es unterschiedlichste Spielvarianten- und optionen gibt", sagt Patrick Wagner.

Worin liegen die Unterschiede zu Tennis und Squash?

Es gibt eine große Zahl an Unterschieden. So wird Padel hauptsächlich im Doppel gespielt. Das Racket und das Spielfeld sind kleiner als beim Tennis. Wie beim Squash ist der Padelcourt mit Glas- und Gitterwänden an den Außenseiten des Platzes begrenzt. Verglichen zu Tennis hat Padel einige technische Erleichterungen, so wird kein Topspin gespielt und das Service wird immer von unten gespielt.

Ihr habt in Biberbach einen Padel-Platz. Wie seid ihr dazu gekommen?

Das ist bereits einige Jahre her und wie so oft begann alles mit einer Reise nach Spanien. Eine Gruppe unserer Tennis-Meisterschaftsspieler war auf Mallorca auf Trainingslager und in deren Tennisclub gab es neben sechs Tennisplätzen auch sechs Padelplätze. Simon Peschek und Stephan Dautinger haben im Anschluss das Zepter in die Hand genommen und das Projekt "Padel in Biberbach" vorangetrieben. Der Padelplatz wurde dann im Rahmen unserer Generalsanierung 2015 eröffnet.

Gibt es auch Turniere bzw. Wettkämpfe, an denen ihr teilnehmt oder die ihr veranstaltet?

Ja, in Biberbach haben wir die "Biberbach Padel Series" und in diesem Rahmen veranstalten wir einige Turniere pro Jahr. Im Oktober konnte ich in Wien ein Turnier im Rahmen der internationalen Turnierserie „CUPRA FIP TOUR“ mit Spielern aus sieben verschiedenen Ländern veranstalten. Im Sommer konnte unser Nationalteam bei der Europameisterschaft in Spanien teilnehmen.

Wo liegt der Reiz dieses Sports?



Padel ist deswegen so spannend für mich, da der Einstieg sehr einfach ist. Das heißt, Padel-Anfänger können in kürzester Zeit miteinander spielen und haben sofort Spaß. Als fortgeschrittener Spieler liegt für mich der Reiz an dieser Sportart, dass bei Padel der Spieler ein kompletter Spieler sein muss und das Spiel stark variieren kann.

Was macht einen guten Padel-Spieler aus?

Ein guter Padel-Spieler kann die Geschwindigkeit und die Variante seiner Schläge jederzeit an die Spielsituation anpassen. Da Padel hauptsächlich im Doppel gespielt wird, ist es sehr wichtig, dass beide Spieler sehr gute Teamplayer sind.

Wie habe ich die Möglichkeit, diese Sportart auszuprobieren?

Drei Mitspieler finden, den Platz in Biberbach buchen und einfach spielen. Wenn du ein paar Tipps und Tricks benötigst, dann haben wir in Biberbach zwei ausgebildete Padeltrainer.