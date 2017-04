Besteht die Wöd mehrheitlich aus Eisen ?

30.04.2017, 07:45 Uhr

Is ma doch glott letztes Johr a Bericht entschwunden.... Studier mei Arbeitsmappe durch...sticht ma der Beitrog ins Aug. Jetzt zoag i euch den a nu.I wor dort und hob ma die modernen und Informativen Stationen aungschaut. Und - Fazit.... i hob ollahaund dazua glernt.Wos oan aber auch sehr fasziniert is, des gesamte Schmiedehandwerk. Do gehen oan die Augen auf.Im Museumsshop hob i natürlich herumgestöbert ..... und a wos gekauft. Wos glaubt´s wos ? ....... darots nie.Aber oans muaß i nu schreim.Dieses Museum is a MUSS !