Zwei Wirtinnen laden zum gemeinsamen Frühlingskulinarium in der Region

Ein Abend, zwei Köchinnen: Eisenstraße-Wirtinnen tischen Neuerungen auf

REGION. Ein Abend, zwei Köchinnen: Beimamingibt es eine "köstliche Premiere". Erstmals kochen zweigemeinsam auf. Hausherrinlädt ihre Kolleginin die Küche des. Die beiden Köchinnen werden die Gäste abmit einemverwöhnen. Sie bringen das Beste aus dem Ybbstal und dem Erlauftal auf den Gaumen. Unter anderem tischen sie Schafkäse, Spargel, Bärlauch und Hühnerfilet auf. Sogar eine süße Damenspende haben die beiden kreiert.

Eisenstraße-Kulinarien haben sich etabliert



Most und Saft aus der Region



Shuttledienst zum Kulinarium



"Die Kulinarien bei den Eisenstraße-Wirten haben sich in den vergangenen Jahren sehr gut etabliert. Eva Hilbinger und Renate Kummer geben dem Format nun eine besondere Note, in dem sie gemeinsam für die Gäste kochen. Frauenpower pur", sagt Eisenstraße-Wirtesprecher Markus Stadler.Eine dritte starke Frau aus der Eisenstraße sorgt beim Frühlingskulinarium für die Getränke:aus Randegg wirdaus dem Sortiment der Schmiedmostbauern zur Verkostung kredenzen. Dazu musizieren "Poldi & Andi" aus Gresten.Eine weitere Premiere: Familie Daurer bietet einenzum Kulinarium uman. Der Bus hält in Lunz am See, Gresten, Ybbsitz und Opponitz.für das Frühlingskulinarium sind imunterbzw. untermöglich.