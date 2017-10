Alternative Ernährungsformen auf dem Prüfstand

Das BildungsZentrum St. Benedikt lädt zum Vortrag

In diesem Vortrag werden verschiedene Ernährungsformen wie vegetarisch und vegan, Paleo oder clean eating beleuchtet. Was ist genussvoller und gesunder Fleischersatz und wie können wir diesen ökologisch bewerten? Können wir mit Bio die Welt retten?Wir erfahren Stärken und Grenzen des biologischen Wirtschaftens und wie nachhaltige und gesundheitsfördernde Ernährung aussehen kann.Referentin ist Mag. Andrea Fičala, selbstständige Ernährungswissenschaftlerinwww.ess-werk.at.Der Vortrag findet am Mittwoch, 11. Oktober 2017, 19 Uhr, im BildungsZentrum in Seitenstetten statt.Beitrag € 8,-,eine Anmeldung ist nicht erforderlich